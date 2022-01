Boris Johson nega "chantagem" contra deputados que o querem demitir

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou esta sexta-feira não “ter visto provas de chantagem” do seu partido contra os deputados que o querem demitir por causa do escândalo das festas realizadas em momentos de confinamento contra a Covid-19. O governo reforçou esta ideia e disse não estar a investigar as alegações, embora se diga aberto a verificar quaisquer provas de pressões sobre deputados que lhe sejam apresentadas.





A denúncia da chantagem partiu de William Wragg, segundo o qual os críticos do partido foram ameaçados com a publicação de notícias embaraçosas e cortes no financiamento dos respetivos círculos eleitorais. Um grupo de deputados reuniu-se, entretanto, para deliberar sobre a divulgação das ameaças. Em causa estão, por exemplo, SMS e uma gravação de uma conversa tensa com um líder de bancada.