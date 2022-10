O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou este domingo à noite que não vai entrar na corrida à sucessão de Liz Truss na liderança do Partido Conservador e do Governo, deixando o caminho aberto ao seu ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, que poderá ser confirmado já hoje como o próximo primeiro-ministro do Reino Unido.