Borrell participa em reunião do Conselho de Cooperação do Golfo

O Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, participará em Mascate, capital de Omã, na reunião dos ministros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), após o ataque do Hamas contra Israel.

"Temos muitos desafios comuns que exigem uma cooperação estreita, incluindo as trágicas consequências do ataque do Hamas contra Israel. Precisamos de continuar a trabalhar juntos pela paz", disse Borrell através da sua conta X (anterior Twitter), sobre a sua participação no encontro, que tem início na segunda-feira em Omã.

O Conselho de Cooperação do Golfo é uma organização regional composta por Bahrein, Kuwait, Omã, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, países que, já há algum tempo, têm feito maiores ou menores esforços de aproximação a Israel ou mesmo de normalização das relações, como o Bahrein ou o Kuwait, por exemplo.