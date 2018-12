'Bota gigante' ajuda rinoceronte baleado a voltar a andar na África do Sul

O animal foi encontrado com a pata direita traseira dilacerada e tem recebido cuidados médicos no Parque Nacional Kruger.

Por Lusa | 15:34

Um rinoceronte fêmea baleado num incidente de caça furtiva no Parque Nacional Kruger, na fronteira entre a África do Sul e Moçambique, voltou a andar com a ajuda de uma 'bota gigante' desenvolvida por uma empresa local.

O animal foi encontrado com a pata direita traseira dilacerada e há quase dois meses que recebe cuidados médicos no Parque Nacional Kruger (KNP, na sigla em inglês), tendo a empresa local, Africa Wildlife Tracking, desenvolvido uma "bota gigante" para ajudar a acelerar o seu período de convalescença.

O médico veterinário Peter Buss, citado pelo diário sul-africano The Citizen, adiantou que "a pata está a sarar lentamente e que o novo equipamento ajudará a dar maior proteção e a acelerar o processo de recuperação".