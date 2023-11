O secretário de Organização do PSOE, Santos Cerdán, reuniu-se segunda-feira em Bruxelas com o líder independentista catalão Carles Puigdemont, num sinal de que o anúncio da amnistia que irá permitir a investidura do líder socialista Pedro Sánchez como primeiro-ministro estará iminente.









Cerdán, ‘número 3’ na hierarquia socialista e visto como o braço-direito de Sánchez no partido, é o primeiro dirigente do PSOE a reunir-se publicamente com Puigdemont, que é considerado como um fugitivo pela Justiça espanhola. Simbolicamente ou não, o encontro realizou-se no dia em que passarem precisamente seis anos sobre a fuga de Puigdemont para Bruxelas na sequência do referendo ilegal sobre a independência da Catalunha.

Segundo a imprensa espanhola, o encontro significa que o acordo para a amnistia dos dirigentes catalães envolvidos no processo independentista está fechado e deve ser anunciado nos próximos dias, abrindo caminho à investidura de Pedro Sánchez na próxima semana.