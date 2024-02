Brasil acredita ter reduzido para menos de metade o número de pessoas com fome

O Governo brasileiro acredita que no primeiro ano do mandato do Presidente, Lula da Silva, reduziu o número de pessoas com fome no país para menos de metade, disse esta quinta-feira o ministro do Desenvolvimento Social.

"Calculo que no primeiro ano do Governo Lula conseguimos garantir a segurança alimentar de cerca de 20 milhões de pessoas que estavam entre os 33 milhões que passavam fome no país em 2022", disse Wellington Dias, em conferência de imprensa virtual com correspondentes estrangeiros no Rio de Janeiro.

Os números finais só serão conhecidos em abril, mas, mesmo com estimativas conservadoras, o ministro acredita que o Brasil reduziu para menos da metade o número de pessoas com fome.