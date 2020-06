Brasil ameaça sair da Organização Mundial de Saúde

O presidente brasileiro ameaçou romper com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e retirar o Brasil da entidade. Bolsonaro justificou a ameaça dizendo que a OMS está a atuar de forma política, partidária e ideológica."Eu adianto, os Estados Unidos saíram (...) da OMS, e a gente estuda fazer o mesmo no futuro. Ou a OMS trabalha sem viés ideológico, ou a gente sai de lá também. Não precisamos de gente lá de fora dando palpite na saúde aqui dentro", disparou Bolsonaro, em tom irado, aos jornalistas e apoiantes que se concentraram junto ao Palácio da Alvorada, residência oficial em Brasília.A irritação de Bolsonaro foi também provocada por uma questão financeira, após a divulgação na imprensa de que a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, estava a cobrar ao governo brasileiro 24,5 milhões de dólares (21,6 milhões de euros) referentes aos anos de 2019 e 2020 que o Brasil não pagou até ao momento.Donald Trump referiu o Brasil como "o pior exemplo" que se poderia dar no combate ao coronavírus, ao mesmo tempo que afirmou que o país sul-americano está a passar por "dias terríveis" por ter feito as opções erradas e que se os EUA tivessem feito as mesmas escolhas, hoje o país estaria "com um milhão, até dois milhões ou mais de vidas norte-americanas perdidas".As autoridades dos Países Baixos iniciaram este sábado o abate de mais de 1500 martas numa quinta, devido à sinalização do novo coronavírus nestes mamíferos, isto depois de o tribunal ter rejeitado uma petição dos defensores dos animais.Em Espanha, os bares e discotecas nas regiões que passam à fase três do desconfinamento vão poder reabrir segunda-feira. Porém, não será permitido dançar nos estabelecimentos.O presidente do Irão, Hassan Rouhani, afirmou que uma festa de casamento levou a um aumento de casos no país, mas garantiu que não vai voltar atrás no desconfinamento.Cabo Verde registou mais seis novos casos de infeção por coronavírus, dos quais cinco em São Vicente e um em Santa Catarina de Santiago, elevando o total de casos no país para 542.