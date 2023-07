Brasil anuncia 34 novas bases policiais fluviais e terrestres na Amazónia

Um novo plano de segurança para a Amazónia prevê a criação de 34 bases fluviais e terrestres com a presença de polícias federais e estaduais, anunciaram na terça-feira as autoridades brasileiras.

"Estamos a propor 34 novas bases fluviais e terrestres, dependendo da realidade de cada estado", com recursos do Fundo Amazónico, financiado com a ajuda de países estrangeiros, disse o ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino, em entrevista ao programa "A Voz do Brasil", da rádio estatal.

Nas bases, vão operar elementos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional, das polícias estaduais e, "quando for o caso, das Forças Armadas, sobretudo na faixa de fronteira", continuou.