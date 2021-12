Brasil anuncia quarta dose da vacina Covid para pacientes com baixa imunidade

Pacientes imunodeprimidos no Brasil poderão receber a quarta dose da vacina contra a covid-19, quatro meses após a terceira, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde do país sul-americano.

Numa nota técnica, a tutela recomendou "uma dose de reforço da vacina para todos os indivíduos imunodeprimidos acima de 18 anos de idade que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser administrada a partir de quatro meses".

A medida em causa aplica-se em particular a pessoas com imunodeficiência grave, a portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou a pacientes que se encontram a fazer quimioterapia contra o cancro.