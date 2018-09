Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brasil apreende milhões em avião

Filho do presidente Guiné Equatorial Obiang com fortuna em malas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 09:00

As autoridades brasileiras apreenderam 16 milhões de dólares em dinheiro e joias à comitiva do vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mangue, no aeroporto de Campinas, a 100 km de São Paulo. A apreensão ocorreu após horas de confusão entre os agentes brasileiros e seguranças do governante, que tentaram impedir a abertura de 19 malas.



Teodoro, filho do presidente Teodoro Mbasogo, há 38 anos no poder, chegou num avião governamental mas em viagem particular, para, alegadamente, se submeter a um tratamento. Obiang, que tem imunidade, seguiu para um hotel com a bagagem diplomática, mas a comitiva e as restantes malas foram revistadas.



Numa mala havia 1,4 milhões de dólares e noutra 20 relógios cravejados de diamantes, avaliados em 15 milhões de dólares. Assessores afirmam que os relógios são de uso pessoal e que o dinheiro era para uma viagem a Singapura.