Brasil apreende veleiro de Portugal em alto mar com duas toneladas de droga

A Polícia Federal brasileira intercetou um veleiro de Portugal em alto mar com uma estimativa de duas toneladas de haxixe, a maior apreensão da droga na história do país, disseram esta sexta-feira as autoridades.

O barco foi intercetado quarta-feira à noite em águas internacionais do Oceano Atlântico, a cerca de 426 quilómetros da costa do Recife, a capital do estado de Pernambuco (nordeste), por um navio patrulha oceânica da Marinha do Brasil, em que embarcaram os oficiais da Polícia Federal responsáveis pela operação.

"A droga ainda será pesada (à chegada ao porto de Recife), mas estima-se que exceda duas toneladas de haxixe, o que, a confirmar-se, colocaria a apreensão entre as maiores desta substância da história", disse a Polícia Federal, através de um comunicado.