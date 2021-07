Brasil aprova estudo para terceira dose de vacina da AstraZeneca contra a Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador de medicamentos do Brasil, aprovou hoje um estudo clínico para avaliar a segurança, eficácia e a imunogenicidade de uma terceira dose da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca.

Em comunicado, a Anvisa frisou que o medicamento de reforço será aplicado em voluntários que já receberam a segunda dose da vacina há 11 meses até 13 meses.

Serão incluídos voluntários com idade entre 18 e 55 anos, que estejam altamente expostos à infeção com o novo coronavírus, como profissionais de saúde. Não serão incluídas grávidas ou pessoas com comorbidades.