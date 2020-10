Brasil aproxima-se das 150 mil mortes por coronavírus após somar 682 óbitos em 24 horas

O Brasil somou 682 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas e aproxima-se dos 150 mil óbitos (149.639) desde o início da pandemia, informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro.

De acordo com o último boletim epidemiológico, as autoridades de Saúde brasileiras investigam ainda a possível relação de 2.310 vítimas mortais com a doença causada pelo novo coronavírus.

Em relação às infeções, o país sul-americano totaliza 5.055.888 casos confirmados, sendo que 27.444 desses foram contabilizados nas últimas 24 horas.