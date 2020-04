Brasil atinge 2507 mortes e quase 40 mil infetados por coronavírus

O Brasil passou esta segunda-feira a barreira das 2500 mortes por Coronavírus, registando às 13h00 e 10h00 locais, 17 e 10 em Lisboa, 2507 pessoas mortas pela Covid-19, a doença provocada pelo vírus. No mesmo horário, as secretarias de Saúde dos 27 estados brasileiros registavam oficialmente quase 40 mil pessoas infetadas pelo vírus, mais precisamente 39.548.

Apesar de os especialistas avaliarem que ainda não se está no pior momento da pandemia do Coronavírus no Brasil, esperado para o início do mês de Maio, a situação já está muito perto do colapso generalizado nos serviços públicos de Saúde. Em São Paulo, o estado mais atingido pela pandemia e onde já há mais de mil mortes e quase 15 mil infectados, a ocupação média nos hospitais destinados a receber doentes com Covid-19 ronda os 70% e no caso das camas de UTI, Unidades de Tratamento Intensivo, destinadas a doentes em estado grave ou crítico, a ocupação já passa dos 85%.

No estado do Amazonas, que, em proporção ao número de habitantes, é onde se regista o maior índice de contaminação, os hospitais da capital, Manaus, estão totalmente saturados. Os dois principais hospitais destinados a doentes com Covid-19, o Delphina Aziz e o João Lúcio, não tem mais camas de UTI, não á mais respiradores disponíveis e o número de mortes é tão elevado que foram alugados e instalados no lado de fora contentores e camiões frigoríficos para receberem os corpos.

Situações parecidas ocorrem em ao menos outros três estados, Ceará e Pernambuco, no nordeste do país, e Rio de Janeiro, no sudeste. No Ceará, o Coronavírus já infectou até esta segunda-feira 3453 pessoas e matou 189, em Pernambuco o número de infectados é de 2690, com 234 mortos, e no Rio de Janeiro o número de vítimas fatais passou para 402.