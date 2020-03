Mortes por coronavírus sobem de 11 para 18 em 24 horas no Brasil

O número de mortes no Brasil por Coronavírus pulou em menos de 24 horas, do final da tarde de sexta para o início da tarde deste sábado, de 11 para 18. As últimas mortes, confirmadas ao início da tarde deste sábado, ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro, os únicos estados brasileiros a registarem óbitos pela doença até esta data.

Em São Paulo, de acordo com o governador do estado, João Dória, que após a divulgação desses dados anunciou que vai decretar quarentena obrigatória no estado na semana que vem, foram confirmadas mais seis mortes por Coronavírus nesse periodo, aumentando o número de óbitos no território paulista, em menos de um dia, de 9 para 15. No Rio de Janeiro, onde já havia duas vítimas fatais, foi confirmada mais uma morte, aumentando o total de casos no estado para 3 e no país todo para 18.

O número de casos de Coronavírus confirmados pelas secretarias regionais de Saúde de 26 dos 27 estados brasileiros, só não tendo até agora sido confirmados registos da doença no estado de Roraima, no extremo norte do Brasil, na fronteira com a Venezuela, também subiu nas últimas horas. De acordo com dados divulgados às 12 e 30 locais, 15 e 30 deste sábado em Lisboa, o Brasil tinha passado a marca dos mil casos positivos, registando a essa hora 1021.Além de ser o estado onde mais mortes ocorreram, São Paulo também é a região que concentra maior número de casos confirmados. De acordo com a atualização feita este sábado, São Paulo teve até agora 396 casos confirmados.



Luiz Henrique Mandetta, ministro brasileiro da Saúde, alertou o país de que em Abril haverá uma forte disparada dos casos de Coronavírus em todas as regiões do Brasil e que, se não houver um grande esforço colectivo, a situação poderá fugir do controle. Ele também reconheceu que a transmissão comunitária, quando o vírus é transmitido sem que se possa identificar por quem, já está a verificar-se em todo o país, que até dias atrás tinha apenas os chamados casos importados, quando os infetados tinham viajado para países onde a pandemia está mais disseminada, ou tinham tido contacto com alguém que viajou.