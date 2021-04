Brasil atinge novo recorde e ultrapassa as 400 mil mortes por Covid-19

O Brasil atingiu e ultrapassou, esta quinta-feira, as 400 mil mortes por Covid-19. O recorde foi anunciado num boletim extraordinário pouco antes das 13h00 (no Brasil) e 17h00 em Lisboa, pelo consórcio de veículos de imprensa criado para monitorizar a propagação do novo coronavírus no país por os dados oficiais do governo não oferecerem credibilidade.

A essa hora, de acordo com o consórcio, que só costuma divulgar o seu boletim diário às 20h00, o Brasil registava 400.021 mortes provocadas pela Covid-19. A marca foi confirmada apenas 19 dias depois de o país assinalar as 350 mil vítimas da doença.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, que acompanha a evolução da pandemia de Covid-19 em todo o mundo e em tempo real, o Brasil é o segundo país do planeta com maior número de mortes por Covid-19, ficando atrás apenas dos EUA, que já superaram as 500 mil mortes.



Em relação ao número de infetados, o Brasil ocupa o terceiro lugar, com cerca de 14,7 milhões de infetados por Covid-19, atrás dos EUA e da Índia.

Esta quinta-feira, o Brasil completa 99 dias com mais de mil mortes diárias pela Covid-19. Esta quarta-feira, o país, não obstante ter começado a registar uma diminuição diária de mortes e de infecções, registou 3019 vidas perdidas para a Covid-19.