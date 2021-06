Brasil autoriza importação de vacinas contra a Covid-19 da Covaxin e Sputnik V com restrições

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) brasileira aprovou, na sexta-feira, com restrições, o pedido de importação excecional das vacinas contra a Covid-19 Sputnik V e Covaxin, após cerca de sete horas de debates.

De acordo com o órgão regulador do Brasil, a administração da vacina indiana Covaxin será limitado a 1% da população do país. Por sua vez, a vacina russa Sputnik V destina-se a 1% da população de cada um dos seis estados do nordeste brasileiro que a requisitaram: Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Piauí.

A utilização dessas vacinas vai ficar sujeita ao cumprimento de condições específicas, como a realização de estudos extras de efetividade, entrega de novos dados pelos fornecedores, aprovação de lotes pelo Instituto de Controlo de Qualidade em Saúde brasileiro antes da distribuição, e restrição de uso a alguns públicos e a determinados centros de saúde.