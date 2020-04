Brasil bate recorde com 114 novas mortes por coronavírus em 24 horas. Total de óbitos chega aos 667

Num novo recorde de óbitos por Coronavírus num único dia, 114 a mais do que no dia anterior, o Brasil atingiu esta terça-feira a trágica marca de 667 pessoas mortas pela Covid-19 desde o primeiro caso registado no país, em Fevereiro passado.



Os novos números foram divulgados em nova conferência de imprensa realizada em Brasília pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, seus principais secretários na pasta e outras autoridades.

O aumento de pessoas infectadas em apenas 24 horas também bateu um novo recorde. Com 1661 novas infecções, o país atingiu esta terça-feira um total de 13.717 pessoas infectadas por Coronavírus.

As novas mortes fizeram subir ainda mais a taxa de letalidade da doença no Brasil. A letalidade no país subiu para 4,9% dos infectados, superior a vários outros países, mas o governo continua a afirmar que esse índice não corresponde à realidade e que quando for possível aumentar o número de testes à população a letalidade cairá.

O forte aumento de pessoas mortas em 24 horas em todo o Brasil foi puxado, mais uma vez, pelo estado de São Paulo, o mais atingido pela pandemia. De segunda para terça, das 114 novas mortes registadas no Brasil 67 ocorreram em São Paulo, que chegou ao total regional de 371 vítimas fatais e 5682 pessoas infectadas pelo vírus. (FIM).