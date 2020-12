Brasil chega aos 175 mil mortos por Covid-19 após somar 755 óbitos em 24 horas

O Brasil totaliza esta quinta-feira 175.270 óbitos devido à covid-19 após ter somado 755 vítimas mortais nas últimas 24 horas, o número mais alto das últimas duas semanas, informou hoje o Ministério da Saúde.

Em relação ao número de infeções, o país sul-americano voltou a contabilizar mais de 50 mil novos casos em 24 horas (50.434), num total de 6.487.084 pessoas diagnosticadas com o novo corornavírus desde o início da pandemia.

O Brasil, com cerca de 212 milhões de habitantes, é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo. A taxa de letalidade da doença no país encontra-se hoje em 2,7%.