Brasil chega aos cinco milhões de infetados por Covid-19

O Brasil atingiu na noite desta quarta-feira, 07 de Outubro, a impressionante marca de cinco milhões de pessoas infetadas pelo Coronavírus.



A triste marca foi confirmada às 20 horas de Brasília, 00h00 desta quinta-feira em Lisboa, num novo balanço do consórcio de veículos de imprensa que monitorizam a propagação da pandemia por os números do governo Bolsonaro não serem confiáveis.

De acordo com o balanço divulgado a essa hora, o último dos três que o consórcio emite todos os dias, o Brasil tinha oficialmente 5.002.357 pessoas infetadas pelo coronavírus desde o primeiro caso, confirmado em São Paulo no dia 26 de Fevereiro. Com isso, o Brasil tornou-se o terceiro país a atingir a marca de cinco milhões de infectados, depois dos Estados Unidos e da Índia.

De acordo com o mesmo boletim, o Brasil tinha à mesma hora uma marca ainda mais terrível, a de 148.304 pessoas mortas pela Covid-19. No último período de 24 horas, o país registou 733 novas mortes, um número ainda muito elevado mas bem longe de meses anteriores, em que o total diário de mortes pela Covid-19 beirava as 1500.

Com esses números, o Brasil mantém-se na segunda posição mundial no que respeita a óbitos provocados pela doença, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que já passaram das 210 mil.



Mesmo assim, há o que comemorar, pois esta quarta-feira o Brasil completou duas semanas seguidas com menos de 700 mortes na média diária, ou seja, somando todas as mortes por Covid-19 ocorridas numa semana e dividindo por sete, para reduzir o impacto das variações, nomeadamente aos fins de semana, quando as secretarias de saúde trabalham em sistema de plantão e não informam todos os dados sobre a pandemia.

Por esse formato, a média móvel de mortes no país esta quarta-feira era de 631, a menor desde meados de maio.Sempre de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo consórcio de imprensa, dos 27 estados brasileiros somente quatro apresentavam tendência de alta no número de casos e de óbitos, estando outros 10 estados com tendência de queda, ou seja, com redução de mais de 15% nos casos e nas mortes, e os outros 13 estados em estabilidade, ou seja, as oscilações, para mais ou para menos, não ultrapassavam os 15%.