Brasil chega às 100 mil mortes por Covid-19

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, voltou e

a minimizar os trágicos números da pandemia no Brasil e deu pouca importância ao facto de o país estar prestes a atingir o assustador número de 100 mil mortes por Covid-19. Num direto no Facebook, Bolsonaro lamentou as mortes mas acrescentou logo em seguida que o importante é seguir em frente.“A gente lamenta todas as mortes, está a chegar ao número de 100 mil, talvez hoje [esta sexta-feira]. Mas vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema”, afirmou o presidente brasileiro ao lado do ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, mudando imediatamente de assunto.