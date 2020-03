Brasil confirma a sétima morte por coronavírus

Com o anúncio esta quinta-feira das duas primeiras mortes por Coronavírus no estado do Rio de Janeiro, e de mais uma em São Paulo, o Brasil passou a ter até agora sete mortes confirmadas pela doença. Em São Paulo, onde desde terça-feira já tinham sido confirmadas quatro mortes, há outras três suspeitas, que ainda esperam contra-prova, e no Rio mais uma.

Um dos casos confirmados esta quinta é de uma paciente de 63 anos que estava internada num hospital de Niterói, a segunda maior cidade do estado do Rio, e o outro é de um homem de 69 que estava internado num hospital da cidade de Miguel Pereira, na região serrana da capital fluminense. Ambos os pacientes tinham problemas de pressão alta e diabetes.

Os outros cinco mortos já confirmados no Brasil estavam internados no mesmo hospital, em São Paulo. Eles tinham entre 62 e 85 anos, e, excepto o mais velho, todos os outros tinham doenças pré-existentes.

Lebantamento que está a ser feito em tempo real pelo G1, site de notícias de O Globo, baseado em informações avançadas pelas secretarias de Saúde dos 27 estados brasileiros, mostrava que esta quinta-feira à tarde já havia 532 casos de Coronavírus confirmados em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, onde a actualização nacional é mais lenta, os casos suspeitos eram 11.278, e os casos já descartados eram 1841.

São Paulo continua a ser o estado com mais casos confirmados em todo o Brasil, respondendo por quase metade, 240. Em segundo lugar está o estado do Rio de Janeiro, que já confirmou 65 contágios.

O avanço da doença no Brasil obrigou à tomada de medidas drásticas que cada vez mais cidades e estados adoptam isoladamente, já que não há uma coordenação nacional por parte do governo do presidente Jair Bolsonaro. São Paulo determinou o fechamento de todo o comércio a partir desta quinta-feira, só podendo abrir farmácias, supermercados, postos de gasolina e restaurantes desde que sirvam apenas comida para os clientes levarem, o Rio de Janeiro, que, tal como São Paulo e Minas Gerais já tinha fechado creches, escolas e universidades, também encerrou cinemas, teatros e museus, restringiu o funcionamento de bares e restaurantes, e inúmeras cidades de norte a sul do Brasil estão a suspender os transportes colectivos para forçarem as pessoas a ficar em casa.