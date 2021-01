Brasil confirma circulação na Amazónia de nova variante do coronavírus detetada no Japão

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o maior centro de investigação médica da América Latina, confirmou na terça-feira a identificação e circulação de uma nova estirpe do novo coronavírus originária do estado brasileiro do Amazonas.

Trata-se da mesma variante que chegou ao Japão depois de quatro viajantes japoneses visitarem a Amazónia brasileira, e que, segundo o vice-diretor de investigação da Fiocruz Amazónia, Felipe Naveca, apresenta uma série de mutações inéditas.

Uma nota técnica divulgada na terça-feira indica que as amostras analisadas nos japoneses acumulam um número "incomum" de alterações genéticas, além das verificadas na chamada proteína 'Spike' e que "se assemelham ao padrão observado" nas variantes identificadas no Reino Unido e na África do Sul.