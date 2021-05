Brasil confirma primeiros casos da estirpe indiana da Covid-19 no país

O Brasil confirmou esta sexta-feira os primeiros casos da estirpe indiana da covid-19 em tripulantes de um navio da África do Sul que estão isolados desde o final da semana passada no porto de São Luís, capital do estado brasileiro do Maranhão.

A estirpe indiana, cientificamente conhecida como B.1.617 e classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como "preocupação global", foi identificada em seis dos 24 tripulantes de uma embarcação chamada 'Zhi Shandong', de acordo com os primeiros resultados dos testes realizados pela autoridade sanitária brasileira.

De acordo com declarações do secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, um dos tripulantes infetados permanece internado num hospital privado de São Luís e a sua situação é estável.