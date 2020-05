Brasil contabiliza mais de 500 mil infetados com coronavírus

O Brasil ultrapassou este domingo, 31 de Maio, os 500 mil casos de coronavírus. De acordo com a soma dos balanços regionais das secretarias de saúde dos 27 estados brasileiros, que divulgam os dados em tempo real, ao amanhecer deste domingo o Brasil tinha 501.985 infetados com coronavírus.

O primeiro caso registado no Brasil foi em São Paulo, em 26 de Fevereiro, um empresário de 61 anos que tinha estado na região italiana da Lombardia a negócios. Ele sobreviveu, e a primeira morte oficialmente atribuída à Covid-19 no Brasil ocorreu, também em São Paulo, no dia 17 de Março.

Este sábado, 30 de Maio, o Brasil já tinha alcançado outra trágica marca, a de quarto país do mundo com mais mortes pela doença, ultrapassando a França. De acordo com o balanço divulgado na noite deste sábado pelo Ministério da Saúde brasileiro, o país tinha nessa

Altura 28.834 óbitos por Covid-19, contra 27.121 da França, segundo dados divulgados neste caso pela Universidade Johns Hopkins, dos EUA, que faz a contagem global em tempo real.

A região brasileira mais afetada pelo coronavírus é o estado de São Paulo, que, sozinho, responde por 20% de todos os casos registados oficialmente no Brasil. Segundo os dados de sábado, São Paulo registava 101 mil infetados por coronavírus e já tinha confirmado 7275 mortes.