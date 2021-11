Brasil desmonta rede criminosa que usava barcos para levar cocaína à Europa e África

A Polícia Federal do Brasil desmantelou uma rede de tráfico de droga que enviava cocaína para Europa e África do Sul utilizando barcos que simulavam atividades pesqueiras, anunciaram esta terça-feira as autoridades.

Num comunicado, a polícia brasileira destacou que as investigações, iniciadas em outubro de 2020, apontam que, ao longo de um ano, a alegada organização criminosa tentou exportar para os continentes africano e europeu pelo menos 6,5 toneladas de cocaína.

A quadrilha foi desmantelada graças a uma operação realizada em 10 cidades, nos estados de Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo, na qual cerca de 100 agentes da Polícia Federal cumpriram 20 mandados de busca e seis ordens de prisão, além de apreensão de veículos, propriedades e duas embarcações de pesca industrial pertencentes ao grupo criminoso.