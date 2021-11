Brasil deteta os dois primeiros casos da variante Ómicron no País

A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o órgão regulador do Brasil na área da saúde, informou na tarde desta terça-feira a deteção dos dois primeiros casos da variante do Coronavírus Ómicron no país. Os dois resultados positivos para a nova variante foram detetados em São Paulo, ainda são preliminares e novos exames estão a ser realizados.

Os testes positivos foram detetados em um brasileiro que chegou da África do Sul no passado dia 23 e na esposa dele. O empresário tinha testado negativo para o Coronavírus pouco antes de embarcar para o Brasil, mas ao chegar a São Paulo decidiu fazer um novo teste, que deu positivo.

Ao ser informada disso e de que o passageiro tinha estado na África do Sul, a Anvisa enviou os testes do empresário e o da mulher dele para o laboratório do Hospital Albert Einstein, também em São Paulo, que após realizar o sequenciamento genético das amostras confirmou tratar-se da nova variante do Coronavírus. As amostras foram agora enviadas para o laboratório oficial do Instituto Adolf Lutz, para confirmação ou não de que se trata mesmo da variante descoberta na África do Sul.

O regulador brasileiro já informou o Ministério da Saúde da descoberta, mas até à noite desta terça nenhuma medida adicional de prevenção tinha sido adotada pelo governo Bolsonaro. Continua em vigor apenas a restrição de entrada no país de passageiros estrangeiros oriundos de seis países africanos, entre eles a África do Sul, podendo brasileiros entrar desde que se comprometam a ficar em quarentena nas suas casas.