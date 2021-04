Brasil é "prioridade" a "longo prazo" para a política externa da China

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China afirmou este fim de semana que o Brasil é uma "prioridade" para a política externa chinesa e que as relações bilaterais têm valor "estratégico" e a "longo prazo".

Wang Yi falou por telefone com Carlos Alberto Franco França, que substituiu este mês Ernesto Araújo como ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil. Araújo ficou conhecido pelo alinhamento com a política do anterior Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à China.

Os ataque contra Pequim levaram mesmo o embaixador da China em Brasília, Yang Wanming, a dizer que o país asiático queria a demissão de Ernesto Araújo, como condição para libertar insumos necessários para a produção das vacinas contra a covid-19, segundo a imprensa brasileira.