Brasil espera receber vacina contra a Covid-19 de Oxford/AstraZeneca esta semana

Dois milhões da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford chegam ao Brasil ainda esta semana, anunciou esta quarta-feira o ministro da Saúde brasileiro, Eduardo Pazuello, que reafirmou que a vacinação terá início este mês.

Numa conferência de imprensa na cidade de Manaus, capital regional do estado brasileiro do Amazonas, Pazuello informou que um avião viaja ainda hoje para a Índia para ir buscar dois milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, produzidas pelo laboratório indiano Serum.

Segundo o ministro brasileiro, as vacinas devem desembarcar no país no sábado, dia 16 de janeiro, ou seja, na véspera da reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão que regula medicamentos no país, para decidir sobre o uso de emergência de duas vacinas contra a covid-19, que já causou cerca de 205 mil mortos e 8,2 milhões de infetados no Brasil.