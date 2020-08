Brasil faz a maior apreensão de sempre de canábis

Agentes do Departamento de Operações na Fronteira da Polícia Militar apreenderam na noite desta quarta-feira 33 toneladas de canábis numa estrada do estado brasileiro de Mato Grosso do Sul, perto da fronteira com o Paraguai. Esta é a maior quantidade de canábis apreendida até hoje no Brasil de uma só vez.

Os agentes faziam patrulhamento de rotina na estrada, perto da cidade de Maracaju, quando decidiram dar ordem de paragem ao motorista de um camião gigante com dois atrelados, popularmente conhecido no Brasil como "Bi-Trem". O motorista não parou, tentou entrar com o enorme veículo numa estrada vicinal mas não conseguiu e acabou por saltar do super-camião e fugir, levando as chaves.

Ao abrirem os compartimentos de carga, os agentes encontraram a droga, que ocupava todos os espaços, não estando nem ao menos disfarçada entre mercadorias lícitas, como é usual. Depois de mais de quatro horas de exaustiva pesagem dos "tijolos" de canábis, cada um com aproximadamente um quilo, a polícia chegou à impressionante marca de 33 toneladas da droga, ao que tudo indica produzida no vizinho Paraguai e que iria abastecer grandes centros populacionais no Brasil.

Dois suspeitos foram presos depois de também tentarem fugir, mas desta feita em vão. Seguiam num carro atrás do gigantesco camião, fazendo a escolta do estupefaciente.

Em Maio, a polícia do Mato Grosso do Sul já tinha feito uma outra grande apreensão de canábis na região da fronteira. Dessa feita, 28 toneladas da droga foram apreendidas também em camiões na região do município de Iguatemi.