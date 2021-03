Brasil foi o país do mundo com mais mortes nas últimas 24 horas com 1954 óbitos registados

O Brasil foi o país do mundo onde mais pessoas morreram esta terça-feira devido à Covid-19, registando um máximo de 1954 vidas perdidas em apenas 24 horas. O país superou o até agora líder Estados Unidos, onde no mesmo período foram registados 1947 mortes.

Com isso, o número total de pessoas mortas no Brasil em consequência da Covid-19 desde o início da pandemia, em Fevereiro de 2020, já superou as 268 mil. Foi o 48. Dia consecutivo em que o país teve um número de óbitos diários superior a mil, numa escalada sem controle da pandemia de Coronavírus.

Para esse novo e triste recorde contribuiu decisivamente outra marca assustadora, a de mortes em 24 horas no estado de São Paulo, o mais populoso do país. Em 24 horas, São Paulo registou recorde de 517 óbitos, também o maior número desde o início da pandemia.

Dos 27 estados brasileiros, 22 estão em "alerta crítico", com as infecções e as mortes em disparada sem que as autoridades locais, totalmente ignoradas pelo negacionista presidente Jair Bolsonaro, estejam a conseguir dar a resposta adequada por falta de meios e de profissionais de saúde. Os estados onde a situação hospitalar é mais "confortável" têm mais de 85% das camas para doentes com Covid-19 ocupadas, e nos outros, a maioria, há ocupação entre 96% e 100% e não há mais onde colocar doentes, principalmente os graves.