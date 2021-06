Brasil, Gana, Gabão, Albânia e Emirados Árabes entram no Conselho de Segurança da ONU

Albânia, Brasil, Gabão, Gana e Emirados Árabes Unidos ganharam esta sexta-feira lugares no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para os próximos dois anos, juntando-se aos cinco membros permanentes e aos outros cinco eleitos no ano passado.

A Albânia vai ocupar o cargo pela primeira vez, ao passo que o Brasil, ao ser eleito pela 11.ª, iguala o Japão no número de vezes que ocupa este importante cargo que permite uma voz diplomática significativa em temas que vão dos conflitos na Síria ou no Mali até à ameaça nuclear de Estados como a Coreia do Norte ou o Irão, além de ataques de grupos extremistas como o Estado Islâmico ou a al-Qaida.

Segundo a agência Associated Press, o presidente da Assembleia-Geral das Nações Unidas, Volkan Bozkir, anunciou esta sexta-feira os resultados da votação secreta, que escolheu os membros que vão começar os mandatos a 01 de janeiro do próximo ano, substituindo Estónia, Níger, São Vicente e Granadinas, Tunísia e Vietname.

Mesmo que um país não tenha oposição, tem à mesma de obter dois terços dos votos para ganhar um lugar à mesa do Conselho de Segurança, que é composto pelos cinco membros com o poder de veto (Estados Unidos da América, Rússia, China, Reino Unido e França) e por outros cinco eleitos no ano passado: Índia, Irlanda, Quénia, México e Noruega.

Na votação desta sexta-feira, o Gana recebeu 185 votos, o Gabão 183, o Brasil 181, os Emirados Árabes Unidos 179 e a Albânia 175 votos.