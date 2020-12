A partir de 30 de dezembro os brasileiros que saírem do Brasil só podem regressar se apresentarem teste negativo à Covid-19.O teste ao coronavírus tem que ser realizado 72 horas antes do embarque e os passageiros têm que apresentar o teste á companhia aéra antes de entrar no avião.A medida foi implementada esta quinta-feira e prevê que os passageitos tenham ainda que assinar uma declaração da saúde do viajante em que concordam vão cumprir as medidas sanitárias obrigatórias no Brasil.