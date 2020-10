Brasil indignado com elogios do vice-presidente a símbolo da tortura no regime militar

O vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, chocou e indignou o país ao defender e elogiar abertamente um dos maiores símbolos da sanguinária ditadura brasileira, entre 1964 e 1985, o Coronel Brilhante Ustra. Ustra, já falecido, ficou conhecido por comandar um brutal esquema de tortura a presos políticos e por gostar ele mesmo de torturar pessoalmente opositores.

"O que posso dizer sobre o homem Carlos Alberto Brilhante Ustra é que ele foi meu comandante (no Exército) no final dos anos 70 e era um homem de honra que respeitava os direitos humanos dos seus subordinados. Pos isso, muitas das coisas que as pessoas falam dele, eu posso contar porque tinha uma amizade muito próxima com esse homem, essas coisas não são verdade". Afirmou o vice-presidente em entrevista à imprensa alemã.

Essas e outras declarações do general chocaram líderes políticos e de entidades de defesa dos direitos humanos, pois Ustra era um radical que fazia questão de usar toda a sua ferocidade e crueldade contra os opositores ao regime militar de então que caíam nas garras do aparelho de repressão. Já na reserva, idoso e vivendo como um pacato cidadão num apartamento na praia, no litoral do estado de São Paulo, Ustra, falava dos seus crimes com orgulho e tinha particular satisfação em dizer que tinha sido ele a torturar a ex-presidente Dilma Rousseff, presa quando ainda era adolescente por pertencer a uma organização clandestina que lutava contra o regime militar.

Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), cujo pai foi preso e torturado até à morte pelo regime militar e cujo corpo até hoje não foi localizado, foi um dos primeiros a criticar as declarações do general. Para Santa Cruz, alguém que, apesar de todas as evidências, elogia um homem que se satisfazia a torturar seres humanos, além de implícitamente estar a reconhecer os crimes, mostra que não se importa com eles.

A organização internacional de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch, foi outra das muitas vozes a repudiar vivamente as declarações de Mourão. Para a entidade, o vice-presidente do Brasil, tal como o presidente, Jair Bolsonaro, está a tentar reescrever a história, ocultando crimes e a tentar evitar que os seus culpados sejam punidos.