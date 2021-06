Brasil já atingiu meio milhão de mortes por Covid-19

O Brasil atingiu este sábado, 19 de junho, a triste e assustadora marca de meio milhão de pessoas mortas pela Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. Os dados foram divulgados perto das 15 horas de Brasília, 19 horas em Lisboa, pelo consórcio de veículos de imprensa que monitoriza o avanço da pandemia e que normalmente só divulga o seu boletim diário às 20 horas locais.De acordo com o boletim extraordinário, a essa hora tinha sido atingida a marca de exatas 500.022 mortes decorrentes da Covid-19, confirmando o Brasil como o segundo país do mundo onde a doença mais mata, atrás apenas dos Estados Unidos. A primeira morte provocada por essa grave doença aconteceu em São Paulo no dia 17 de março de 2020.Na distribuição dos óbitos por estado, São Paulo continua a liderar, registando este sábado mais de 121 mil óbitos por Covid-19. Em segundo lugar surge o estado do Rio de Janeiro, com 57 mil mortes, e o estado de Minas Gerais, com 43 mil.Os 500 mil óbitos provocados pelo coronavírus acontecem num momento em que a pandemia está em claro novo crescimento no Brasil, que na passada sexta-feira registou recorde de mais de 98,5 mil pessoas infetadas em apenas 24 horas. Ao todo, ainda de acordo com o consórcio, o Brasil atingiu este sábado 17.822.659 infectados.Para se ter uma ideia da gravidade da pandemia no atual momento, basta ver a velocidade com que o número de óbitos aumentou no Brasil desde o início da pandemia. Para se atingirem as primeiras 100 mil mortes, foram necessários cinco meses, outro tanto para se chegar às 200 mil, mas agora, para se passar das 400 mil para as 500 mil mortes foram necessários menos de dois meses, exatos 51 dias, com a nova marca colocando o Brasil no terceiro lugar no mundo entre os países com mais infectados, atrás de Estados Unidos e Índia.