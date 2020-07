Brasil já tem um milhão e meio de pessoas infetadas com coronavírus

O Brasil atingiu na noite desta quinta-feira a impressionante marca de um milhão e meio de pessoas infetadas pelo Coronavírus, consolidando a segunda posição no mundo em número de casos, só atrás dos Estados Unidos. A informação foi avançada pouco depois das 20 horas locais, pouco depois da meia-noite desta sexta em Lisboa, pelo consórcio de veículos de imprensa que criaram um portal de acompanhamento da doença após os números oficiais do Ministério da Saúde passarem a ser questionados até por organizações internacionais.

De acordo com esse boletim, o Brasil tinha a essa hora 1.501.353 pessoas infetadas pelo vírus, distribuídas pelos 27 estados do país. Essa marca foi atingida depois de no último período de 24 horas, da noite de quarta para a noite de quinta, terem sido confirmados mais 47.984 contágios.

Um dia antes, na noite de quarta-feira, o Brasil já tinha atingido outra triste marca, a de 60 mil mortes pela Covid-19, a doença provocada pelo Coronavírus, ficando também neste caso somente atrás dos Estados Unidos em todo o mundo. No boletim da noite desta quinta, o número de mortes já tinha subido significativamente, sendo nessa altura de 61.990 as mortes oficialmente confirmadas pela doença.

No período de 24 horas entre a noite de quarta e a noite de quinta, o número de novos óbitos provocados pela Covid-19 no Brasil foi de 1277. É um número muito alto, que se repete quase diariamente há duas semanas, fazendo do Brasil nesse período o campeão diário de mortes no mundo, mas revela uma certa estabilidade e até o que se espera seja o início da queda da curva de óbitos, pois 15 dias atrás o país registava a cada dia mais de 1300 mortes e chegou em ao menos duas oportunidades a quase 1500.