Brasil lança construção da maior fábrica de vacinas da América Latina

O Brasil lançou esta sexta-feira o edital para a construção, no Rio de Janeiro, do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS) que, segundo o Ministério da Saúde, será o maior centro de fabrico de produtos biológicos latino-americano.

O CIBS, que pertencerá à estatal Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), "será fundamental para que o Brasil alcance a autossuficiência" na produção de imunizantes, anunciou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

"Precisamos de ser autossuficientes na produção de Ingrediente Farmacêutico Ativo [IFA], de vacinas e insumos [consumíveis] para combater esse e os próximos vírus que virão. Esse é um marco para a saúde pública do Brasil e para o Sistema Único de Saúde [SUS]", disse Pazuello, no lançamento do edital de licitação do CIBS, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro.