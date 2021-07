Brasil levanta restrições da Covid-19 sob ameaça de disseminação da variante Delta

Com o número de mortes por covid-19 em queda no Brasil, um renovado sentimento de otimismo levou governadores a reverterem restrições de circulação em meio a ameaça iminente da estirpe delta, que já tem transmissão comunitária no país.

Especialistas já se perguntam o que acontecerá quando a variante delta da covid-19 se espalhar pelo Brasil, que tem o segundo maior número de mortes do mundo e onde a maioria da população não está totalmente imunizada.

O número de casos e mortes provocadas pela estirpe delta voltou a crescer em todo o mundo após um período de declínio e a Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que ela se tornará dominante em alguns meses.