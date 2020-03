Brasil passa de sete para 11 mortes por coronavírus em 24 horas

O Brasil registou em apenas 24 horas, da noite de quinta-feira para a noite desta sexta, mais quatro óbitos provocados pelo Coronavírus, passando o total para 11. As quatro mortes confirmadas esta sexta-feira ocorreram todas em hospitais particulares de São Paulo, a região brasileira mais atingida pela pandemia.

As quatro novas mortes foram de três homens, com 70, 80 e 93 anos, e uma mulher, de 83. Todos tinham histórico de doenças anteriores ao Coronavírus.

Com isso, São Paulo passou a ter nove mortes confirmadas pela doença. As duas outras, confirmadas esta quinta-feira, ocorreram no estado do Rio de Janeiro, a de uma mulher de 63 anos que vivia e trabalhava em Miguel Pereira, cidade na região serrana, e que foi contagiada pela patroa, que também tem a doença, e um homem de 69 anos que vivia em Niterói, no litoral.



De acordo com o último levantamento, baseado em dados divulgados pelas secretarias regionais de Saúde de todo o país, o Brasil tinha até esta sexta-feira 750 casos confirmados de Coronavírus. Quase metade deles em São Paulo, que regista oficialmente 345