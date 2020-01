Brasil pede extradição de suspeito de ataque à sede da Porta dos Fundos à Rússia

O Itamaraty, sede da diplomacia brasileira, já entrou em contato com autoridades russas a fim de realizar um pedido de extradição de Eduardo Fauzi Richard Cerquise, acusado de ser um dos responsáveis pelo ataque à produtora Porta dos Fundos, no Humaitá, na semana do Natal.



De acordo com o portal brasilerio O Globo, os emissários brasileiros já reuniram com diplomatas russos na segunda-feira.





Eduardo Cerquise, o homem que foi identificado pela polícia brasileira como sendo um dos suspeitos do ataque à sede da produtora do grupo humorístico Porta dos Fundos, fugiu para Moscovo, na Rússia, onde tem familiares.



O indivíduo saiu do Brasil na tarde de 29 de dezembro, pouco antes da expedição do mandado de prisão. A situação já foi comunicada à Interpol.

A extradição deverá ser anunciada nos próximos dias.