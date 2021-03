Brasil pode chegar às 3 mil mortes diárias por Covid-19

O Brasil, que na última semana tem estado a bater sucessivos recordes de mortes diárias por Covid-19, poderá chegar aos três mil óbitos diários ainda este mês.A assustadora estimativa, avançada por médicos e especialistas, é considerada realista entre assessores técnicos do Ministério da Saúde, que no entanto não a confirmam publicamente por medo de retaliações do presidente Jair Bolsonaro, que continua a negar a gravidade da pandemia e que está a viajar pelo Brasil pressionando governantes regionais e locais a suspenderem as medidas restritivas contra a Covid-19.Falando sob anonimato, médicos e cientistas do Ministério da Saúde, hoje controlado com mão de ferro por dezenas de militares impostos por Bolsonaro, confirmaram que o Brasil, que tem atualmente cerca de 1800 mortes diárias por Covid, pode atingir as três mil mortes diárias dentro de duas semanas, se se mantiver o atual ritmo descontrolado de crescimento da pandemia.Nos últimos sete dias, o Brasil bateu várias vezes o número de mortes diárias por Covid-19, tendo fixado na quarta-feira um novo recorde de 1840 óbitos diários, além de 74 mil novos casos.No total, o Brasil já ultrapassou as 262 mil mortes e os 10,8 milhões de infetados desde o início da pandemia.