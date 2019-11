Brasil prende o maior traficante de pessoas

Foi esta semana detido no Brasil aquele que é, possivelmente, o maior traficante de pessoas de todo o Mundo. Saifullah al-Mamun, nascido no Bangladesh, recebia milhares de euros para fazer entrar migrantes ilegais nos EUA a partir do Brasil.Numa operação de grande envergadura realizada na quinta-feira em colaboração com as autoridades norte-americanas, a Polícia brasileira prendeu Al-Mamun em São Paulo, onde foram igualmente capturados vários membros da sua rede. Foram ainda congeladas 42 contas bancárias usadas pelo grupo.O traficante terá chegado ao Brasil há seis anos como refugiado e vivia em Brás, um bairro de São Paulo, onde residem migrantes de todo o Mundo.De acordo com a acusação de que é alvo nos EUA, Al-Mamun usava uma rede com ramificações no Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala e México.Trabalhava sobretudo com migrantes do Afeganistão, Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão, que pagavam cerca de dez mil euros para chegar ao Brasil e daí aos EUA. Eram levados até ao estado de Acre, no Norte do Brasil, onde iniciavam uma viagem longa e perigosa pela América Central, entrando nos EUA a partir do México.Muitos migrantes optavam por ficar no Brasil, sendo-lhes fornecidos documentos falsos para o efeito. A investigação que levou à detenção começou em 2018, após denúncia anónima à Polícia brasileira