Brasil procura acordo com outros países para retirada de brasileiros do Afeganistão

O Governo do Brasil está em coordenação diplomática com países que têm conduzido operações de resgate em território do Afeganistão, de forma a retirar do país cidadãos brasileiros.

Em resposta a questões colocadas pela Lusa, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil indicou ter informação sobre a presença de cinco cidadãos brasileiros no Afeganistão, dois dos quais manifestaram intenção de deixar o país.

"A situação dos brasileiros no Afeganistão constitui, neste momento, prioridade para a assistência consular do Itamaraty [nome como é conhecido o Ministério das Relações Exteriores brasileiro]", apontou a mesma fonte.