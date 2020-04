Brasil regista 204 mortes devido ao coronavírus nas últimas 24 horas

O Brasil registou nas últimas 24 horas um novo recorde de 204 óbitos devido a coronavírus, chegando esta terça-feira ao triste patamar de 1532 pessoas mortas por Covid-19. Os dados foram divulgados num novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde no final desta terça-feira em Brasília.

O número de novas infeções pelo coronavírus também subiu substancialmente, tendo-se registado 1.832 novos contágios em todo o Brasil. Com esses novos casos, o total de pessoas infetadas por coronavírus nos 27 estados brasileiros chegou a 25.262.

São Paulo, a região brasileira mais atingida pela pandemia de coronavírus, que já tem confirmados 9.371 infetados, também registou um novo recorde de óbitos nas últimas 24 horas, com 87 mortes. Com isso, São Paulo passou a ter um total oficial de 695 mortos em decorrência da Covid-19, mas o número real de vítimas fatais dessa doença deve ser infelizmente muito superior, pois há uma brutal sub-notificação de casos em todo o país.

Em segundo lugar no que respeita a mortes por coronavírus, continua também o Rio de Janeiro, onde até esta terça-feira foram registadas 224. Em seguida surgem Pernambuco, com 115, Ceará, com 107, e Amazonas, com 90 vítimas fatais.

Em apenas uma semana, ainda de acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o número de pessoas mortas por Covid-19 no Brasil aumentou assustadores 91%. Um estudo feito por cientistas da Universidade de São Paulo, USP, e da Universidade de Brasília, UNB, mostra no entanto que a tragédia pode ser imensamente maior do que os números oficiais, pois esses especialistas estimam que o número real de infetados em todo o país já tenha ultrapassado os 313 mil, com um número de mortos infelizmente muito superior ao divulgado, porque o país não tem testes de coronavírus suficientes para testar todas as pessoas que deveria.