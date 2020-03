Brasil regista 34 mortos e 1.891 infetados por coronavírus

O número de mortes no Brasil decorrentes de infecção pelo Coronavírus atingiu esta segunda-feira 34, o que representa um aumento de 36% de óbitos no país em 24 horas. Os números foram divulgados ao início da noite desta segunda pelo Ministério da Saúde, em Brasília.

A maioria das mortes, 30, ocorreram em São Paulo, o estado brasileiro mais atingido pela pandemia, e as outras quatro no Rio de Janeiro.





Mantendo o padrão observado desde o início da pandemia no país, onde o primeiro caso de infecção foi confirmado em 26 de fevereiro passado, a maioria das vítimas era idosa e tinha histórico de doenças como pressão alta, diabetes e insuficiência cardíaca, mas também se registaram óbitos em pessoas mais novas. O mesmo boletim do Ministério da Saúde também atualizou o número de casos de pessoas infetadas, que esta segunda-feira já eram 1891, registando-se casos em todos os 27 estados do Brasil.Também no número de infetados São Paulo surge em primeiro lugar, com 745 casos, seguido pelo Rio de Janeiro, com 233.