Brasil regista 600 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

O Brasil registou o trágico recorde de 600 mortes provocadas pela Covid-19 de segunda para esta terça-feira, o maior número no período de 24 horas desde o início da pandemia de coronavírus no país, em março passado. O trágico número foi divulgado na noite desta terça-feira pelo Ministério da Saúde através de um novo boletim epidemiológico.

Com esses novos óbitos, o total de pessoas mortas no Brasil devido ao coronavírus passou a ser oficialmente de 7921, ainda de acordo com o órgão. O recorde anterior de mortes num único dia tinha sido registado no final de Abril, com 474 óbitos.

O número de novos infetados por coronavírus entre segunda e terça também registou um novo recorde no país. Segundo o boletim oficial, foram quase novos 8000 infetados no período, passando o total de casos no país para 114.715.

Por causa do aumento de casos de infetados e de mortes nos últimos dias, várias regiões do Brasil, que estudavam flexibilizar as medidas de isolamento social a partir da semana que vem, cancelaram essa flexibilização e algumas adotaram medidas ainda mais restritivas. São Paulo começou a bloquear algumas das mais importantes vias, para desestimular os cidadãos de saírem de casa, e cidades como São Luíz, capital do estado do Maranhão, Fortaleza, capital do estado do Ceará, e Belém, capital do estado do Pará, decretaram lockdown, ou seja, o confinamento total.