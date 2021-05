Brasil regista 874 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas

O Brasil registou 874 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de óbitos no país devido à doença para 461.931, anunciou hoje o Ministério da Saúde brasileiro.

Segundo os dados mais recentes, o número de contágios no Brasil é hoje de 16.515.120 casos confirmados, incluindo os 43.520 novos contágios registados nas últimas 24 horas.

Os números de hoje são quase metade dos divulgados no sábado, algo que as autoridades de saúde justificam com a falta de pessoal para processar os dados ao fim de semana.