Brasil regista mais 418 casos de coronavírus e atinge os 1546 infetados

Com 418 novos casos em apenas 24 horas, o maior aumento num único dia desde o início da pandemia, o Brasil atingiu este domingo 1546 casos confirmados de coronavírus, que já provocaram 25 mortes. Os dados foram divulgados às 16 horas locais, 19 horas em Lisboa, pelo ministro da Saúde brasileiro, Luiz Henrique Mandetta, em mais uma das conferências de imprensa que diariamente atualizam o avanço da doença.

O número de novas mortes igualou o do dia anterior, sete, sendo esses dois dias os piores da pandemia em relação a óbitos no país. As sete novas mortes aconteceram em São Paulo, a região brasileira onde o coronavírus está a ter uma maior incidência, já tendo infetado 631 pessoas.

Das 25 mortes confirmadas em todo o Brasil, 22 ocorreram em São Paulo, a esmagadora maioria num único hospital particular especializado em atender idosos e que o Ministério da Saúde e a secretaria de Saúde de São Paulo acusam de não estar a cumprir as regras definidas para o enfrentar da pandemia. As outras três mortes foram registadas no estado do Rio de Janeiro, nas cidades de Niterói, Petrópolis e Miguel Pereira.