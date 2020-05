Brasil regista mais de 10 mil novos casos de coronavírus em 24 horas

Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil registou um novo recorde de mortes por coronavírus, confirmando na noite desta quarta-feira novos 615 óbitos nas últimas 24 horas. Nas 24 horas anteriores, de segunda para terça, o país tinha confirmado novas 600 mortes, o maior número num único dia até então.

Com as novas mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde, o Brasil alcançou os 8536 óbitos decorrentes da Covid-19, a doença provocada pelo Coronavírus. Os dois novos recordes de mortes pela doença estas terça e quarta-feiras deixam claro que a pandemia está a agravar-se e a aumentar a um ritmo bem superior ao da semana passada, quando a média de mortes por dia ficava na casa das 400.

Em relação ao número de infetados em todo o país, também se registou um forte aumento de casos de terça para quarta. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo órgão governamental, havia no Brasil esta quarta-feira 125.096 pessoas infetadas com o Coronavírus, mais 10.381 do que no dia anterior, igualmente um recorde desde que o país registou oficialmente o primeiro caso, em 26 de Fevereiro passado.

O aumento do número de infetados e de mortos pela Covid-19 regista-se num momento, e, segundo os especialistas, em grande parte por causa disso, em que os cidadãos desrespeitam cada vez mais as medidas de distanciamento social orientadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e adotadas por muitos estados e municípios de norte a sul no Brasil. A cidade mais populosa do Brasil, por Exemplo, São Paulo, regista há mais de uma semana uma adesão ao isolamento de apenas 46%, quando o considerado necessário pelos médicos para abrandar a propagação da doença é de 70%.

Algumas cidades, entre elas três capitais estaduais, São Luís, capital do estado do Maranhão, no norte do Brasil, Fortaleza, capital do estado do Ceará, no nordeste, e Belém, capital do estado do Pará, no norte, decretaram esta semana o confinamento total. Outras 12 cidades desses mesmos estados decretaram medidas semelhantes, e na cidade do Rio de Janeiro alguns bairros onde a doença está sem controle também foram colocados em confinamento.