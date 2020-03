Brasil regista mais de 2200 casos de coronavírus e número de mortes sobe para 46

No maior aumento de óbitos pela doença num único periodo de 24 horas, 12, o Brasil chegou esta terça-feira às 46 mortes em consequência da Covid-19, provocada pelo coronavírus. Um dia antes, segunda-feira, o registo oficial era de 34 vítimas mortais em todo o país.

Os dados, divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro perto das 17h00 locais, 20h00 em Lisboa, também mostraram um significativo aumento do número de casos de coronavírus já confirmados. Esta terça-feira, o Brasil registava oficialmente 2201 pessoas infectadas, face aos 1891 casos no dia anterior.

São Paulo continua a ser a região onde o Coronavírus está a atingir números mais assustadores. O estado paulista tinha esta terça-feira à tarde confirmados 810 casos de pessoas infectadas, com 40 mortes.

Em segundo lugar continua o estado do Rio de Janeiro, onde o número de pessoas infectadas com o coronavírus era de 305. O número de mortes no território fluminense era de 6.

O aumento de óbitos de segunda para terça foi da ordem de 35%, o que confirma a preocupante tendência de crescimento da doença e de vítimas mortais no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, no entanto, a taxa de mortalidade do coronavírus no Brasil é até agora de 2,1%, dentro da média mundial.